15:57 | 10.12.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Зник ще 21 листопада, – на Тернопільщині розшукують 33-річного Михайла Поважного

Redaktor 0 Views Прокоментуй!



Увага❗️Правоохоронці розшукують 33-річного мешканця села Іванків Чортківського району❗️

Співробітники відділення №1 м. Борщів встановлюють місцеперебування місцевого жителя Поважного Михайла Івановича.
Востаннє чоловіка бачили 21 листопада близько 15 години, коли він вийшов з роботи, що в Борщеві.

🔴Прикмети розшукуваного: зріст близько 175-180 см, карі очі, повної статури, коротко стрижений.

🔴 Був одягнений: чорну куртку, сірі штани та та жовті кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили чоловіка чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте на спецлінію 102❗️

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *