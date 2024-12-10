15:56 | 10.12.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі нетверезий водій вчинив ДТП

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Учора, близько 18-ї години, на вулиці 15-го Квітня сталася дорожньо-транспортна пригода.

Патрульні з’ясували, що водій автомобіля Peugeot не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Toyota.

Під час перевірки документів, патрульні помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Порушник пройшов відповідний огляд на місці. Прилад Драгер зафіксував результат — 1,98 проміле.

🚔 Патрульні склали на керманича протоколи:
📌 за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
📌 за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили громадянина від керування автомобілем.

‼️ Нагадуємо, що керування автомобілем у стані сп’яніння не тільки порушує закон, але й створює небезпеку для життя та здоров’я учасників дорожнього руху!

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