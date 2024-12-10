У Тернополі нетверезий водій вчинив ДТП

Учора, близько 18-ї години, на вулиці 15-го Квітня сталася дорожньо-транспортна пригода.
Патрульні з’ясували, що водій автомобіля Peugeot
не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Toyota
.
Під час перевірки документів, патрульні помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Порушник пройшов відповідний огляд на місці. Прилад Драгер зафіксував результат — 1,98 проміле
.
Патрульні склали на керманича протоколи:
за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили громадянина від керування автомобілем.
Нагадуємо, що керування автомобілем у стані сп’яніння не тільки порушує закон, але й створює небезпеку для життя та здоров’я учасників дорожнього руху!