Тернополяни боргують 34 млн. грн. за тепло та гарячу воду

Окремі абоненти КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» вважають, що несплата за послуги теплопостачання та постачання гарячої води нічим їм не загрожує і не поспішають виконувати свої зобов’язання перед підприємством, – про це розповідають у комунальному підприємстві. Та, як показує практика, навіть борг у кілька тисяч гривень може загрожувати арештом майна боржникам. Зокрема, з метою погашення заборгованості за спожиту теплову енергію та надані послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води КП “ТМТКЕ” за період з 01.01.2019 по 22.11.2021 р. підприємством були вжиті такі заходи:

Подано в суд 1297 позовних заяв та заяв про видачу судових наказів на загальну суму 34122,1 тис. грн..

За заявами підприємства прийнято 809 рішень про стягнення заборгованості на загальну суму 19248,3 тис. грн..

На виконання рішень суду передано за місцем отримання доходів боржниками 412 виконавчих документів на загальну суму 5980,4 тис.грн. про стягнення заборгованості із споживачів – фізичних осіб.

В органах державної виконавчої служби знаходяться на виконанні 447 виконавчих документів за рішеннями суду про стягнення заборгованості на суму 5028,4 тис.грн..

Одночасно із відкриттям виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову про арешт усього рухомого та нерухомого майна боржника, а також накладає арешт на усі карткові рахунки боржника. Відомості про арешт майна вносяться у державний реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна. В таких випадках боржники не мають можливості відчуджувати (продавати, дарувати чи обмінювати) належні їм квартири, будинки чи автомобілі до зняття арешту, яке можливе тільки після повного погашення заборгованості.