Тернополяни боргують 34 млн. грн. за тепло та гарячу воду
Окремі абоненти КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» вважають, що несплата за послуги теплопостачання та постачання гарячої води нічим їм не загрожує і не поспішають виконувати свої зобов’язання перед підприємством, – про це розповідають у комунальному підприємстві. Та, як показує практика, навіть борг у кілька тисяч гривень може загрожувати арештом майна боржникам. Зокрема, з метою погашення заборгованості за спожиту теплову енергію та надані послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води КП “ТМТКЕ” за період з 01.01.2019 по 22.11.2021 р. підприємством були вжиті такі заходи:
- Подано в суд 1297 позовних заяв та заяв про видачу судових наказів на загальну суму 34122,1 тис. грн..
- За заявами підприємства прийнято 809 рішень про стягнення заборгованості на загальну суму 19248,3 тис. грн..
- На виконання рішень суду передано за місцем отримання доходів боржниками 412 виконавчих документів на загальну суму 5980,4 тис.грн. про стягнення заборгованості із споживачів – фізичних осіб.
- В органах державної виконавчої служби знаходяться на виконанні 447 виконавчих документів за рішеннями суду про стягнення заборгованості на суму 5028,4 тис.грн..
- Одночасно із відкриттям виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову про арешт усього рухомого та нерухомого майна боржника, а також накладає арешт на усі карткові рахунки боржника. Відомості про арешт майна вносяться у державний реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна. В таких випадках боржники не мають можливості відчуджувати (продавати, дарувати чи обмінювати) належні їм квартири, будинки чи автомобілі до зняття арешту, яке можливе тільки після повного погашення заборгованості.