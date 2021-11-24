На Тернопільщині малолітньому хлопчику присудили майже 700 тисяч моральної шкоди

До Тернопільського місцевого центру звернулась Віолета – мама восьмирічного хлопчика, який став жертвою п’яного водія.

Віолета розказала, як одного дня її дочка Тетяна і син Ігор гралися на подвір’`ї. До них подзвонив сусід і попросив приїхати до нього поговорити. Так як сім`я сусіда знаходилася на самоізоляції, то діти спілкувалися через огорожу. Тетяна та Ігор стояли на обочині, а сусід на своєму подвір`ї. Віолета ж в цей час поралася на городі, як почула удар…

Віктор, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, керував автомобілем та будучи не достатньо уважним, не стежачи належно за тим, що відбувається на дорозі, порушуючи вимоги Правил дорожнього руху України безпідставно змінив напрямок руху автомобіля вправо, виїхав на праве узбіччя та здійснив наїзд на малолітню дитину – сина Віолети. Внаслідок удару автомобіля хлопчик впав на узбіччя дороги. Ігорко перебував в безпорадному стані, оскільки внаслідок отриманих тілесних ушкоджень самостійно, без сторонньої допомоги був позбавлений можливості собі допомогти. На місці пригоди водій Віктор не залишився, не надав жодної допомоги дитині, не викликав медиків, не повідомив органи поліції про ДТП, залишивши потерпілого – малолітнього Ігора на узбіччі дороги без допомоги і з місця ДТП зник.

Тернопільським МЦ Ігорю призначено адвоката – Валентина Шевчука, який подав цивільний позов про стягнення з обвинуваченого заподіяної моральної шкоди на суму 699455,75 грн. в користь потерпілого.

Суд, допитавши свідків та дослідивши висновки експертів вияснив, що Віктор порушив правила безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження та завідомо залишив без допомоги особу, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Також суд встановив, що підтверджено причинно-наслідковий зв’язок між діями Віктора та травмами потерпілого Ігора.

Як пояснив водій, він не надав допомоги дитині та в подальшому не зупинявся, оскільки боявся відповідальності за скоєне. Щодо керування автомобілем в стані алкогольного сп`яніння Віктор пояснив, що напередодні, під час святкування, вживав алкоголь в кількості 2 літра вина та 2 літра пива, а в день ДТП, випив 0,5 літра пива.

На даний час Ігор продовжує лікування. Жодних відшкодувань Віктор для лікування потерпілого Віолеті не надав.

Суд враховував пережиту Віолетою та її сином трагедію, стан здоров`я дитини, тяжкість вимушених змін у його життєвих стосунках, пережитий ним стрес та фізичні страждання. Своїм рішенням суд позов задовольнив та стягнув з засудженого Віктора, в користь потерпілого шістсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят п`ять грн. 75 коп. завданої моральної шкоди.

З рішенням суду можна ознайомитись тут.

Інформація надана Тернопільським місцевим центром з надання

БВПД.

Імена зміненні з етичних міркувань