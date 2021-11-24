30 мільйонів гривень: у Тернополі продали будинок культури

Укрзалізниця провела торги щодо продажу Будинку науки та техніки (Будинок культури залізничників) у Тернополі.

Будівлю виставили на торги 20 жовтня. На них ціна об’єкта підвищилась з 15 млн грн до 32 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ «Адр-транс-груп» зі Львова. Усього на торгах було вісім учасників. Тепер у переможця є час, аби укласти договір купівлі, повідомляє Ukraine Rail Monitoring.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує до кінця 2022 року залучити 500 млн грн від продажу непрофільних активів. Наразі погоджено понад 400 об’єктів на продаж.

Зазначимо, на початку листопада УЗ провела торги щодо продажу трьох нежитлових приміщень у Львові. Якщо переможці торгів не відмовляться укласти договори, то Перевізник може отримати 142 млн грн.