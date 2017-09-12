Тернополяни б’ють на сполох – без них Сергій Надал організовує громадські слухання?

Сьогодні, 12 вересня, о 15.30 в готелі Тернопіль мають відбутися громадські слухання по котельнях. Про це повідомляє громадська активістка Юлія Мамчак.

Чергова зрада мера. Сьогодні о 15.50 в готелі Тернопіль (ліве крило 3- поверх) Тернопілська міська рада проводить громадські слухання по котельнях. Прошу прийти всіх небайдужих. Вирішується доля міста. Обовязково мати біля себе паспорт, – пише активістка у мережі Фейсбук.

Нагадаємо, 17 липня 2017 року на вул. Київська, 3с відбулися збори, під час яких було запропоновано винести на громадські слухання питання про заборону комунальному підприємству ТМР «Тернопільміськтеплокомуненерго» реалізацію проектів, пов’язаних із будівництвом, введенням в експлуатацію та експлуатацією теплогенеруючих установок, призначених для виробництва теплової енергії з використанням альтернативних видів палива (торфу). До складу ініціативної групи було обрано 5 осіб, яким було доручено здійснити підготовку та проведення громадських слухань. Слухання орієнтовно мали відбутись на початку вересня. Точний час та дату мало бути повідомлено після завершення процедури ініціювання громадських слухань, яка відбувається на виконання рішення сесії міської ради 7/15/31 від 26.06.2017р., згідно з чинним «Положенням про громадські слухання у м.Тернополі».