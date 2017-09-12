У тернопільській лікарні у важкому стані знаходиться сирота, якого побили правоохоронці?

Голова Фонду “Майбутнє сиріт” Андрій Назеренко у мережі Фейсбук поширив жахливу інформацію про сироту, якого побили правоохоронці.

Чоловік розповідає, що сьогодні вдруге за місяць відвідав хлопця-сироту(А.Ж), який зараз потребує допомоги юристів та журналістів, щоб дізнатися правду.

За його словами, у нейрохірургічному відділені Тернопільської обласної лікарні вже більше місяця лежить сирота (студент 1 курс ТНПУ ім.Гнатюка), якого побили правоохоронці. Так стверджує потерпілий, пише Андрій Назаренко.

Дякуючи лікарям, голову хлопця склали, а от нервова система дала збій і пів тіла в нерухомому стані. Хлопець не ходить і важко говорить. В лікарню потрапив без телефону та документів, і невідомо у кого всі ці зараз речі. Хлопець нічого не знає чи відкрили кримінальну справу по факту чи ні. А тому сподівається на підтримку небайдужих, котрі зможуть проявити сміливість на цю нелегку справу.