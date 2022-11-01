19:04 | 1.11.2022
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Новини Тернополя 

Тернополянин за крадіжку в магазині може сісти за грати

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Грати, ізолятор

Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції мешканцю міста.

На лінію «102» надійшло звернення від працівника магазину. Жінка попросила розшукати т притягнути до відповідальності незнайомця, який скористався моментом та привласнив товар на чималу суму.

У ході розшукових заходів працівники поліції вийшли на слід зловмисника. Підозрюваний у скоєному зізнався. Перевіряється причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території міста.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 ККУ.

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