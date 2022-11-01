Тернополянин за крадіжку в магазині може сісти за грати
Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції мешканцю міста.
На лінію «102» надійшло звернення від працівника магазину. Жінка попросила розшукати т притягнути до відповідальності незнайомця, який скористався моментом та привласнив товар на чималу суму.
У ході розшукових заходів працівники поліції вийшли на слід зловмисника. Підозрюваний у скоєному зізнався. Перевіряється причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території міста.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 ККУ.