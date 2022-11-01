Дружина військового з Тернопільщини збирає кошти на прилади нічного бачення для однієї з бригад

Потреба у приладах нічного бачення на передовій з кожним днем зростає

Чоловік Юлії Похван з міста Монастириська від початку масштабного вторгнення захищає Україну в складі ЗСУ. Всі домашні обов’язки, роботу Юля взяла на себе, а, крім того, ще й дбає про забезпечення чоловіка і його побратимів на фронті, пишуть на сторінці Команда Івана Чайківського «За майбутнє».

Днями Юлія оголосила збір коштів на придбання пристроїв нічного бачення для бригади її чоловіка. Просить долучитися до доброї справи, перерахувавши посильну суму.

Після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну, мій чоловік пішов захищати нашу країну. Воює в складі Територіальної оборони Збройних Сил України в гарячих точках. Дотепер багато потреб військових забезпечували наші волонтери і родини захисників. Та є речі, на які потрібні чималі кошти, тому звертаюся про допомогу,- сказала Юлія Похван.

Від початку осені дні стають коротші, а ночі – довші. Нині військовим вкрай потрібні прилади нічного бачення. Для своєї безпеки та для успішного виконання бойового завдання, бригаді чоловіка Юлії необхідні пристрої нічого бачення, щоб могли пересуватись на автівках без увімкнених фар, маскуючись від ворога.

Аби долучитись до підтримки військових та допомогти Юлії придбати прилади нічного бачення, можна перерахувати посильну суму на реквізити.

Ревізити: Юлія Повхан

Приватбанк: 4149 4991 3550 7141

ПУМБ Банк: 5355280205926957