Трагедія на Чортківщині: чоловік помер після травми під час коління свині

На Чортківщині стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув чоловік. Інцидент стався в одному з сіл Борщівської громади. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції Борщівського відділення.

Виявилось, що чоловік разом з родичем та сусідом колов свиню на подвір’ї. Під час цього один із поривів тварини спричинив травму: ножем 44-річний чоловік поранив себе в стегнову артерію. Очевидці намагалися зупинити кровотечу, проте не змогли запобігти летальному результату. Чоловік помер до приїзду медиків.

Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”. Триває розслідування.