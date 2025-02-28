Лікарка та дизайнерка, – Тернопіль має ще одного депутата у Верховній раді

Інна Свириба, народжена 24 липня 1967 року в Тернополі, є новою народною депутаткою України від партії “Слуга народу”. Вона замінила Ірину Кормишкіну, яка достроково склала повноваження.

Свириба має вищу медичну освіту:

Закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, здобувши диплом лікаря-терапевта.

Після цього навчалася в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка в Києві, де отримала спеціалізацію лікаря-гематолога.

Професійний шлях Свириби включає:

Роботу лікарем-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України.

Діяльність дизайнерки інтер’єрів і декораторки.

На момент виборів 2019 року Свириба була тимчасово безробітною.

Її кандидатура була наступною за черговістю в списку партії “Слуга народу” під номером 148.