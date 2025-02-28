Шкільні автобуси не для бізнесу: нові обмеження на перевезення у Тернополі

На черговому засіданні сесії міської ради було затверджено нове положення, яке встановлює правила використання шкільних автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти.

Відповідно до нових вимог, шкільні автобуси будуть використовуватися для регулярних та нерегулярних перевезень учнів і вчителів до навчальних закладів, а також на культурні, спортивні та позашкільні заходи, включаючи підвезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Використання автобусів у комерційних цілях заборонено.

Документ також містить чіткі вимоги щодо технічного обслуговування автобусів, проведення медичних оглядів водіїв і забезпечення безпеки перевезень. Керівники шкіл зобов’язані організовувати перевезення за визначеними маршрутами, інструктувати водіїв і супроводжуючих осіб, а також контролювати дотримання норм безпеки.

Введення нових правил гарантує комфорт і безпеку для учнів, педагогів та інших учасників перевезень.