Тримаючи порох сухим «Боги війни» з Тернополя у першості доводять свою професійну майстерність

В зоні проведення АТО відбулись змагання за звання найкращої артилерійської обслуги серед шести команд з різних бригад, які за підсумками відбіркових етапів закріпилися в списку найсильніших.

У першій частині змагання військовослужбовці повинні були швидко привести гармату в бойове положення та навести її на ціль. В другій частині змагань на артилерійські розрахунки чекала спеціальна полоса перешкод під час якої армійці розвантажували ящики із артилерійськими снарядами з кузова вантажівки, евакуйовували пораненого із бронетехніки, розбирали на швидкість автомати, потрапляли у ціль гранатою та долали інші перешкоди.

Не легко було у боротьбі з товаришами по духу та міці з інших частин, але у підсумку перемога була за нами. Батарея підрозділу окремої артилерійської бригади оперативного командування «ЗАХІД» здобула перше місце продемонструвавши блискавичні результати у бойовому злагодженні та знаннях своєї справи. Переможці змагань отримали з рук командування сил АТО нагороди,кубок та грамоту.

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