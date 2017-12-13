Цей університет Тернополя захищатиметься від плагіату спеціальною програмою

Тернопільський державний медуніверситет підписав угоду про співпрацю з компанією Plagiat.pl, яка забезпечує вищі навчальні заклади антиплагіатним програмним забезпеченням.

Як розповів її директор Олександр Стрямець, компанія має діючі представництва у 9 країнах, а клієнтська мережа нараховує більше 350 університетів у всьому світі. Що ж до переваг, то, за його словами, Plagiat.pl пропонує клієнтам не лише антиплагіатне програмне забезпечення, а й процедури боротьби з плагіатом та тренінги щодо коректного та ефективного користування системою.

«Антиплагіатне програмне забезпечення не потребує встановлення додаткових програм, для доступу потрібен лише комп’ютер та Інтернет. Програма має здатність виявляти приховані символи у тексті, заміну символів кирилиці латиницею. Подібності генерується від кількох хвилин до 24 годин (максимум). Порівняння студентської роботи відбувається як із Інтернет-ресурсами, внутрішньою базою університету, так і з базами університетів, які уже співпрацюють з нашою компанією, при захищеності даних обох сторін», – додав Олександр Стрямець.

Компанія є лідером на ринку послуг антиплагіату для вишів Польщі (понад 200 ВНЗ) і в Румунії (30 ВНЗ). Також широка клієнтська мережа в Україні, Німеччині, Молдові, Казахстані, Азербайджані і Колумбії. В Україні понад тридцять вишів користуються цієї антиплагіатною програмою. Компанія має досвід створення загальнонаціональних процедур, а також окремих процедур для університетів. Антиплагіатна програма Plagiat.pl – частина державного проекту Міністерства освіти Румунії (платформа, створена для обслуговування процесу захисту докторських дисертацій). Також компанія тісно співпрацює з Фондом польських ректорів.

За інформацією прес-служби ТДМУ.