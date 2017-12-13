Чому іноземці хочуть вчитися у цьому виші Тернополя

Тернопільський педуніверситет готується до прийому іноземних студентів. Про це Погляду розповів новий ректор університету Богдан Буяк.

– Впродовж тривалого часу щороку на літню школу в ТНПУ приїжджали американці і канадці, — зазначив Богдан Буяк. — Вже подали документи на зарахування на спеціальність «Екологія» поляки, а словаки вивчатимуть в Тернополі музичне мистецтво. Є домовленості щодо відкриття центру довузівської підготовки для іноземців.

Складніше триває процес налагодження стосунків із потужною африканською країною Анголою. Проблема в тому, що в Україні немає консульства цієї країни, а посольство розташоване в Москві. Тому перемовини тривають важко. Анголці попросили ТНПУ прийняти на навчання їхніх студентів на 2-річну довузівську підготовку за шістьма предметами – фізика, математика, хімія, біологія, українська і англійська мови.

– Щодо спеціальності «Туризм», то тут ми ведемо мову про навчання індусів, – каже Богдан Буяк. – Представники Китаю дуже зацікавлені мистецькими спеціальностями.

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