Якщо село не йде в театр, то театр йде в село

У будику культури села Байківці Тернопільського району 18 грудня відбудеться вистава до Дня святого Миколая “По щучому велінню” Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка.

Початок о 14.00 год.

М. Кропивницький надзвичайно талановитий драматург, який створив незабутню замальовку для дітей. Напевно кожен дорослий пам’ятає цю казку із дитинства, після неї з’явилася фраза – “по щучому велінню, по моєму хотінню”.

Вистава передбачена на дітей віком від 5 до 9 років. Триватиме вона близько однієї години.