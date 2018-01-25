У Борщівському районі два села залишилися без газу: подробиці

Сьогодні близько 13:00 год. у селі Озерняни Борщівського району комунальники, які копали яму для каналізації, зачепили газову трубу. Автоматизована система одразу припинила газопостачання в двох селах Озерянської сільської об’єднаної територіальної громади — с. Озеряни, де проживає 1600 осіб, та с. Констанція зі 380 мешканцями.

Однак, як розповіли “Погляду” в сільській раді, ситуація не критична.

— Пошкодження незначне, газопостачання буде відновлене в межах однієї години, — зазначив сільський голова Василь Миколайович Урсуляк о 14:10 год. 25 січня. — Працівники нашої комунальної установи “Добробут” копали там каналізацію і випадково зачепили газову трубу. Система газопостачання автоматизована, тому після пошкодження одразу спрацював автомат, який відімкнув газ.