У Чернівцях ще двох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус

Про це журналістці hromadske на місці події повідомили водії карети швидкої допомоги.

Пацієнтів привезли 4 березня. Машину одразу відправили на дезінфекцію. Її водії були одягнені в біокостюми. Запевняють, що здадуть їх на утилізацію.

Водночас у середину медзакладу журналістів не впускають. Там усі одягнені у захисний одяг та респіратори.

У коментарі hromadske завідувачка відділення Валентина Мандреску повідомила, що у госпіталізованих гостре респіраторне захворювання. Наразі їхні аналізи відправили у Чернівецький лабораторний центр, аби перевірити на грип.

Вона додала, що в інфекційному відділенні є 45 ізоляційних боксів.