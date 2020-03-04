У Чернівцях ще двох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус
У інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох людей — чоловіка та жінку з підозрою на китайський коронавірус.
Про це журналістці hromadske на місці події повідомили водії карети швидкої допомоги.
Пацієнтів привезли 4 березня. Машину одразу відправили на дезінфекцію. Її водії були одягнені в біокостюми. Запевняють, що здадуть їх на утилізацію.
Водночас у середину медзакладу журналістів не впускають. Там усі одягнені у захисний одяг та респіратори.
У коментарі hromadske завідувачка відділення Валентина Мандреску повідомила, що у госпіталізованих гостре респіраторне захворювання. Наразі їхні аналізи відправили у Чернівецький лабораторний центр, аби перевірити на грип.
Вона додала, що в інфекційному відділенні є 45 ізоляційних боксів.
Нагадаємо, 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.
Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску «Порубне» в Чернівецькій області. Тоді симптомів зараження у них не виявили. Після прибуття подружжя самоізолювалося, а через два дні, 28 лютого, у чоловіка з’явилися симптоми, які вказували на коронавірусну інфекцію. 29 лютого його госпіталізували, а ввечері в понеділок, 2 березня, коронавірус підтвердили за допомогою тестування.
У дружини хворого не було симптомів інфікування. Вона була ізольована вдома.
Раніше головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що до 10 людей могли контактувати з інфікованим китайським коронавірусом українцем. Їхні особи вже встановили.
За останніми даними, кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 93 158. З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померли 3 198 людей, зокрема 77 в Ірані та 79 в Італії. Водночас 50 690 пацієнтам вдалося одужати.
Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо інфікувалися на лайнері Diamond Princess та одна українка в Італії.