Медсестра з Підволочиська стала дипломованим кухарем і вже працює за фахом

Часто життя ставить перед людиною виклики, які кардинально змінюють життя, як то кажуть – виводять із зони комфорту. Кожна людина реагує на них по-різному: хтось впадає у відчай та опускає руки, хтось «пливе за течією», проте є багато людей, які бачать таку ситуацію як шанс, старт до нових досягнень, нового життєвого шляху.

Однією з них є Галина Сало із Підволочиського району, яка сьогодні успішно працює кухарем у Токівському ДНЗ.

Понад 20 років жінка працювала в Підволочиській центральній районній лікарні медсестрою. У 40 років вийшла на пільгову пенсію, як медпрацівник, але залишатися без роботи не могла, відтак звернулася до служби зайнятості за допомогою. Під час бесіди з фахівцем служби виявилося, що Галина вже давно майстерно куховарить, захоплюється приготуванням різних страв, випробуванням нових рецептів, цікавиться кухнями світу. Та й вакансії кухарів на той час були актуальними. «Спробуйте підтвердити результати неформального професійного навчання, адже Ви маєте стільки професійних знань, умінь і навичок, та ще й досвід. За спрямуванням служби зайнятості Ви можете лише за два дні підтвердити свою компетенцію та отримати документ державного зразка», – запропонувала жінці фахівець центру зайнятості.

І Галина зважилися на серйозний крок – іспит на здобуття професійної кваліфікації кухара на базі навчального відділення Рівненського центру професійної освіти державної служби зайнятості. «До наших послуг була навчальна кухня, оснащена сучасним технологічним обладнанням, посуд та інвентар, а також навчальний ресторан. Здавши кваліфікаційний іспит та кваліфікаційну практичну роботу, я отримала відповідне свідоцтво державного зразка, – ділиться враженнями Галина Сало. – А відтак з’явилась можливість працевлаштуватися за професією кухар у Токівському ДНЗ. Отож, маю улюблену роботу та заробіток».