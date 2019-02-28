На Тернопіллі ювілейна, 25-та громада колишньої УПЦ МП, змінила юрисдикцію

Релігійна громада с. Круголець Шумського району разом з настоятелем храму на честь Іверської ікони Божої Матері ієреєм Олегом Шліхтою виявили бажання приєднатися до Помісної Православної Церкви України. У неділю, 24 лютого, відбулися збори, на яких було ухвалене рішення вийти з-під юрисдикції УПЦ МП, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

28 лютого архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання про прийняття парафії разом із настоятелем до складу Тернопільської єпархії.

Таким чином до Православної Церкви України на Тернопіллі перейшли 25 громад, 18 з яких – у Шумському районі.

Раніше це зробили парафії у селах Малі Дедеркали, Гриньківці, Тетильківці, Андрушівка, Потуторів, Садки, Залужжя, Шкроботівка, Підгайці, Людвище, Мирове, Матвіївці, Сураж, Радошівка, Бриків, Онишківці і Кордишів на Шумщині, Мусорівці і Гніздичне Збаразького, Розтоки і Дунаїв Кременецького району, а також у Стінці та дві парафії – у Трибухівцях на Бучаччині.

Ієрей Олег Шліхта – перший зі священиків УПЦ МП, який разом з громадою перейшов до Православної Церкви України.

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