У дуже цікавій формі відбулося відзначення Дня юриста на юридичному факультеті ТНЕУ

Професорсько-викладацький колектив та студентство факультету запросили школярів до себе на гостину. Юнаки та дівчата мали можливість відвідати майстер-класи, тренінги, які розкривали їх творчий потенціал. У той час вчителі також взяли участь у тренінгу, після чого отримали відповідні сертифікати.

Школярі відчули себе студентами й мали нагоду дізнатися про життя факультету. Кожен запевнив, що повернеться на ЮФ ще не один раз, адже тут цікаво навчають, креативно мислять і знають як бути успішним.

Сюрпризом для усіх став виступ Жені Галича (O.Torvald) та Андрія Лучанка у рамках концертної програми, яку підготували для гостей.