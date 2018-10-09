Те, що я почала робити із дітьми з інвалідністю, копіюють інші, — Лілія Проць

Саме такий у мене настрій, як на фото. Колись в тренді була допомога дітям-сиротам. Зараз їх згадують лише на свята. Тепер в тренді діти з інвалідністю. І всім кому…

💪 ще у далеких 1997-2000 роках я бачила та спілкувалася зі спортсменами, які виступали на змаганнях серед інвалідів.

💪 я займаюсь з людьми та дітьми з інвалідністю з 2000 року. Тоді про це не було, де писати, кому говорити і самі сім’ї не хотіли. І я продовжую займатися. Але це ж не обов’язково писати тут ☺

🎓 мене в університеті не навчали, як працювати з такими людьми. І зараз не багато навчають. Тому я маю постійне навчання, читання літератури як українських, так і зарубіжних авторів. Логістику ніхто не відмінив 😉

✒ у 2012 році разом Погляд Тернопільський піднімали питання доступності для людей з інвалідністю. Андрій Фейда, мій знайомий з дитинства, пересувається на колясці. Разом ми робили експеримент. Була написана стаття.

💉 💊 у мене постійна співпраця з реабілітологами, спеціалізованими лікарями на рахунок занять по кожному захворюванню. Не має значення, чи це здорові люди, чи люди з інвалідністю.

😂 те, що я почала робити з дітьми з інвалідністю, копіюють інші. Не маючи ні освіти, ні знань. Лише ПІАР!!!

🏃 зараз у Фейсбуці проходить акція на підтримку дітей з інвалідністю. Саме найгірше, що просять в приваті підтримати. Плюс просять тих, хто не бігає взагалі. Ось так формується свідомість допомагати. Це моя думка. І кидайте у мене каміння.

Свідома людина допоможе завжди!!! Я не бігаю і не буду бігати, то мені не потрібно робити відео. Тому, що я свідомо можу перерахувати кошти 😊

😇 Агов!!!! Коли пройде бум з людьми з інвалідністю, що буде далі???

Лілія Проць