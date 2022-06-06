11:03 | 6.06.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Керівник заповідника, який незаконно звільняв з роботи працівника, постане перед судом

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків директора природного заповідника на Тернопільщині, який грубо порушуючи законодавство про працю, незаконно звільняв підпорядкованого працівника – майстра лісу (ч. 1 та ч. 2 ст. 172 КК України).

Слідством встановлено, що керівник заповідника впродовж 2020 – 2021 років через особисту неприязнь 4 рази звільняв майстра лісу, якого щоразу суд поновлював на роботі з вимогою виплатити кошти за вимушений прогул. Тепер судитимуть роботодавця – порушника трудового законодавства.
Завершено розслідування, що здійснювалось слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *