Керівник заповідника, який незаконно звільняв з роботи працівника, постане перед судом
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків директора природного заповідника на Тернопільщині, який грубо порушуючи законодавство про працю, незаконно звільняв підпорядкованого працівника – майстра лісу (ч. 1 та ч. 2 ст. 172 КК України).
Слідством встановлено, що керівник заповідника впродовж 2020 – 2021 років через особисту неприязнь 4 рази звільняв майстра лісу, якого щоразу суд поновлював на роботі з вимогою виплатити кошти за вимушений прогул. Тепер судитимуть роботодавця – порушника трудового законодавства.
Завершено розслідування, що здійснювалось слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури