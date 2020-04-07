У двох медиків тернопільської лікарні виявили COVID-19

У ДВОХ МЕДИКІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЛІКАРНІ ПІДТВЕРДИЛИ КОРОНАВІРУС. ОДИН З НИХ – ТЕРНОПОЛЯНИН. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹COVID-19 лабораторно підтвердили у двох чоловіків: у тернополянина і мешканця Зборівського району.

🔹Вони контактували із хворою на коронавірус пацієнткою з Бучацького району. Жінку перевели в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Далі обстежили 44 контактних з нею людей.

🔹Тернополянину – 24 роки. Це лікар-інтерн з Тернопільської Університетської лікарні. Він зараз – на амбулаторному лікуванні.

ℹ️Від початку епідемії коронавірусу в Україні COVID-19 підтвердили у 9 тернополян.