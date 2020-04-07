ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 10:00 7 КВІТНЯ

ℹ️ Загалом у лікарнях Тернополя – 13 хворих на COVID-19. Ще 6 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні

🔹У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 7 квітня перебуває 8 хворих на COVID-19. Ще у 4 пацієнтів підозрюють коронавірус.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 7 квітня на лікуванні перебуває 5 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Троє з них – діти. Загалом з лікарні вже виписали: 5 дітей і 3 дорослих.

🔹6 тернополян знаходяться на амбулаторному лікуванні.

🔹Станом на 10 годину 7 квітня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває 5 тернополян, контактних з хворими на COVID-19.

🔹На самоізоляції перебуває 493 тернополян

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