У Кременці затята шахрайка «наворожила» дівчині майже на 80 тисяч

Дурисвітів, певно, й могила не виправить. Варто їм лише раз відчути власну перевагу над розгубленою жертвою, котра повірила у розповідь про родича в поліції, грошову реформу чи зняття вроків, і потім уже важко зупинитися. Аж поки на руках не задзвенять кайданки і не відчує «смаку» тюремних нар.

От і спритна молодиця на ймення Оксана (з етичних міркувань імена діючих осіб змінено), не протримавшись навіть року й маючи непогашену судимість, знову вирішили «поворожити» дівчинці у Кременці на автовокзалі. Згодом уже виправдовуючись у суді, добродійка стверджувала, що її передбачення збуваються. На жаль, чомусь ані потерпілі, ані прокурор не поцікавились, чи не попереджали її карти про нову судимість і тепер уже реальне позбавлення волі? Утім Оксана звикла виправдовуватись, що, мовляв, сама виховує дитину, от і змушена ворожити за гроші.

І ось наприкінці лютого минулого року тинялася вона автостанцією у Кременці. Ходила, вишукуючи добре вбраних самотніх пасажирів. Аж раптом звернула увагу на дівчину, яка стояла осторонь і не звертала уваги на навколишню метушню.

Оксанка рішуче підійшла до неї, уважно зазирнула в очі й затягнула завчену фразу: «Ой, красуню, важкі пороби лежать на тобі та твоїх батьках. Якщо не зняти, скоро помреш сама і твої мати з батьком!»

Дівчина злякано, ніби перед іконою, благально склала руки на грудях і, не відриваючи від авантюристки широко розплющених очей, прошепотіла: «Що ви таке кажете, тітонька!»

«Правду кажу! Ось мій номер телефону, надумаєшся – подзвони!» – зазначила вона, командним голосом продиктувала номер мобільного, стрімко розвернулася і пішла, не чекаючи, поки приголомшена юнка ще щось спитає.

Як спритниця й передбачала, дівчина невдовзі зателефонувала і тремтячим голосом почала розпитувати, що їм робити і чи насправді ворожка зможе їм зарадити.

«Принеси мені прикраси, що носять батьки: золоті сережки чи ланцюжок – матері, ладанку – батька і щось своє. Золото найкраще вбирає у себе енергетику людини. І не забудь гроші», – повчала вона.

У слухавку було чути, що дівчина ледве стримує сльози.

«Не переживай, завтра приходь до мене, я займаю номер у готелі «Садиба» – це напроти автовокзалу. Я зніму чари з твоїх батьків!» – запевнила вона.

Наступного дня, в обід, дівчина несміливо постукала до номера Оксани. Ворожка вже її чекала і підготувалася до проведення так званого ритуалу. Відвідувачка несміливо переступила поріг кімнати і з цікавістю озирнулася.

«Сідай і почнемо», – наказала прихильниця окультних сил.

Дівчинка несміливо сіла. Авантюристка багатозначно подивилася на неї і кивнула: «Діставай прикраси і розклади окремо на купки, де чиї».

Відвідувачка, перебуваючи ніби уві сні, дістала і поклала перед нею золоті сережки, два ланцюжки, ладанку, хрестик, золоті коронки. Потім, трохи завагавшись, окремо 2 тис. 100 доларів (згідно з офіційним курсом Національного банку, це становило 56 тис. 600 грн.) та 5 тис. 600 грн. Загалом юнка забрала у батьків дорогоцінності та гроші на суму 78 тис. 976 грн. Згодом потерпіла так і не змогла достеменно пригадати, що відбувалося в кімнаті. Відтак цілком можливо, що обвинувачена насправді володіє гіпнозом і… спритними руками, оскільки в якийсь момент прикраси та кошти просто зниклі зі столу, а ворожка наказала дівчині вертатися до батьків у село, тепер все у них буде добре.

Правда виявилась трагічною. Незабаром в аварії загинула мати дівчинки. А тут ще з’ясувалося, що родина позбулася солідної суми грошей та ювелірних виробів.

У Кременецькому районному суді обвинувачена повністю визнала вину і традиційно просила суворо не карати – не позбавляти її волі, мовляв, не сиротіть мою дитину. От тільки одразу постає запитання: чи потрібна дитині матір, котра вчитиме красти, брехати, дурити людей, користуючись їхньою бідою?

Адже батько дівчини розповів, що він із дружиною та хворою дитиною їздили молитись до Почаївської лаври. Знав, що дружина зверталася навіть до ворожок, щоправда, докладно вона про це не розповідала. А нещодавно під час ДТП вона загинула. Тим часом після «зняття поробів» довелось лікувати дитину. Відтак чоловік вимагав суворо покарати шахрайку.

Варто зазначити, що Оксану засудили за вчинене повторно шахрайство (ч. 2 ст. 190 КК України). За цей злочин законодавцем передбачено: штраф – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; від 1-го до 2-х років виправних робіт; до 5 років обмеження волі або до 3 років позбавлення волі.

Зважаючи на позицію потерпілого, Кременецький районний суд визнав за необхідне на півтора року позбавити Оксану волі та стягнув із неї: 78 тис. 976 грн. матеріальної та 5 тис. грн. моральної шкоди плюс 6 тис. грн. витрат, понесених на професійну правничу допомогу.

Валерія Нечаєва



