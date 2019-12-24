У Тернополі переносять пішохідні переходи

🔹Зміни відбулися на вул. Руській (поблизу перехрестя вулиць Коперника-Січових Стрільців)

🔹Змістили пішохідний перехід на вулиці Збаразькій

🔹Нещодавно пішохідні переходи закрили на вулиці Крушельницької (поблизу двохаркового моста) та на вулиці Пирогова нижче «Театру актора та ляльки».

🔹Нові переходи облаштували на вулиці Бережанській (в районі ресторану «Три богатирі»), на вулицях Курбаса, Дубовецькій, Монастирського, Коновальця.

🔹Також було облаштовано турнікетне огородження для уникнення хаотичного руху пішоходів на вулицях Богдана Хмельницького та Братів Бойчуків