У ДТП на Тернопільщині загинув водій квадроцикла

На місце події виїжджали працівники Бережанського відділу поліції та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері ДТП. За попередньою інформацією, 25-річний місцевий житель, керуючи саморобним квадроциклом, не впорався із керуванням і як наслідок – транспортний засіб перекинувся. Кермувальник від отриманих травм загинув на місці автопригоди.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі поліції встановлюють причини нещастя. Триває слідство.