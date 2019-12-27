У Новорічну ніч вулицями Тернополя курсуватимуть міські автобуси та тролейбуси
🔹У ніч з 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року громадський транспорт Тернополя курсуватиме до ранку.
🔹Щодо маршрутних таксі, то на кожному маршруті № 13, 15, 16, 18, 19, 22, 25 та 27 з 23.00 год. 31 грудня курсуватиме по одній одиниці транспорту.
🔹У Новорічну ніч вулицями Тернополя також їздитимуть два святково оформлених тролейбуси на маршруті №11.
🔹1, 6 та 7 січня міські автобуси курсуватимуть відповідно до затверджених маршрутів руху.
За інф. міської ради