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У відділеннях Укрпошти Тернополя діятимуть «Щасливі години для платежів» – за комунальні послуги буде вдвічі менша комісія

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У яких поштових відділеннях Тернополя можна сплачувати за комунальні послуги вдвічі меншу комісію
З 1 січня у 20 відділеннях Укрпошти Тернополя діятимуть «Щасливі години для платежів» – комісія при оплаті платежів у першій половині дня буде вдвічі меншою, ніж у другій половині дня.
Проєкт дасть змогу забезпечити більш якісне обслуговування клієнтів, за рахунок управління клієнтськими потоками у поштових відділеннях відповідно до потреб споживачів та рівномірного розподілу навантаження на операційні вікна протягом всього робочого дня.
«Щасливі години для платежів» дають можливість кожному клієнту Укрпошти заощадити при оплаті комунальних та інших платежів, за умови відвідування поштових відділень до 13:00. Саме у першій половині дня тарифи на оплату платежів у відділеннях Укрпошти стануть значно меншими, ніж аналогічна вартість отримання послуг у банківських відділеннях.
Після 13:00, комісія за сплату платежів буде збільшена удвічі від суми, що діятиме у першій половині дня.
Відповідно, у другій половині дня поштові відділення Укрпошти очікують на відправників та отримувачів посилок, які тепер зможуть користуватися послугами у більш комфортних умовах та без черг.
«Щасливі години для платежів» поширюються на рахунки за комунальні послуги, оплату за телефонний зв’язок/телебачення/інтернет чи будь-які інші регулярні платежі. Враховуючи, що, сплачується декілька квитанцій за місяць, загальна економія – суттєва.
Користуватися такою можливістю можна щодня, починаючи з початку роботи поштових відділень Тернополя та до 13:00. Це особливо актуально в опалювальний період, коли бюджетне навантаження по платіжках часто стає критичним для більшості населення.
Пілотний проект успішно стартував влітку у міських відділеннях Харкова та Миколаєва, а восени був масштабований у відділеннях Маріуполя, Слов’янська, Житомира, Ужгорода, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Лисичанська, Сєвєродонецька, Полтави, Рівного, Сум, Херсону, Хмельницького, Черкас, Чернівців, Чернігова, Рубіжного.
Загалом у 804 відділеннях поштового зв’язку діє така акція.

ІндексНазва відділенняАдреса
46001Тернопіль 1м.Тернопіль, вул. В’ячеслава Чорновола, 1
46011Тернопіль 11м.Тернопіль, вул. Слівенська,15
46012Тернопіль 12м.Тернопіль, вул. Золотогірська, 3А
46013Тернопіль 13м.Тернопіль, просп. Степана Бандери,96
46016Тернопіль 16м.Тернопіль, вул. Морозенка,7
46018Тернопіль 18м.Тернопіль, вул. Миру,11
46002Тернопіль 2м.Тернопіль, вул. Паркова, 4
46020Тернопіль 20м.Тернопіль, вул. Коновальця,8
46021Тернопіль 21м.Тернопіль, вул. Грушевського,8
46022Тернопіль 22м.Тернопіль, вул. Протасевича,14
46023Тернопіль 23м.Тернопіль, бульв. Петлюри,2
46024Тернопіль 24м.Тернопіль, просп. Злуки, 45
46025Тернопіль 25м.Тернопіль, вул. Руська,35
46027Тернопіль 27м.Тернопіль, вул. Просвіти,6
46003Тернопіль 3м.Тернопіль, вул. Котляревського, 69
46004Тернопіль 4м.Тернопіль, вул. Тарнавського, 36
46005Тернопіль 5м.Тернопіль, вул. Микулинецька,106А
46006Тернопіль 6м.Тернопіль, вул. Князя Острозького,54
46008Тернопіль 8м.Тернопіль, вул. Живова,28
46009Тернопіль 9м.Тернопіль, вул. Мазепи,3
   

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