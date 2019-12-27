У відділеннях Укрпошти Тернополя діятимуть «Щасливі години для платежів» – за комунальні послуги буде вдвічі менша комісія
У яких поштових відділеннях Тернополя можна сплачувати за комунальні послуги вдвічі меншу комісію
З 1 січня у 20 відділеннях Укрпошти Тернополя діятимуть «Щасливі години для платежів» – комісія при оплаті платежів у першій половині дня буде вдвічі меншою, ніж у другій половині дня.
Проєкт дасть змогу забезпечити більш якісне обслуговування клієнтів, за рахунок управління клієнтськими потоками у поштових відділеннях відповідно до потреб споживачів та рівномірного розподілу навантаження на операційні вікна протягом всього робочого дня.
«Щасливі години для платежів» дають можливість кожному клієнту Укрпошти заощадити при оплаті комунальних та інших платежів, за умови відвідування поштових відділень до 13:00. Саме у першій половині дня тарифи на оплату платежів у відділеннях Укрпошти стануть значно меншими, ніж аналогічна вартість отримання послуг у банківських відділеннях.
Після 13:00, комісія за сплату платежів буде збільшена удвічі від суми, що діятиме у першій половині дня.
Відповідно, у другій половині дня поштові відділення Укрпошти очікують на відправників та отримувачів посилок, які тепер зможуть користуватися послугами у більш комфортних умовах та без черг.
«Щасливі години для платежів» поширюються на рахунки за комунальні послуги, оплату за телефонний зв’язок/телебачення/інтернет чи будь-які інші регулярні платежі. Враховуючи, що, сплачується декілька квитанцій за місяць, загальна економія – суттєва.
Користуватися такою можливістю можна щодня, починаючи з початку роботи поштових відділень Тернополя та до 13:00. Це особливо актуально в опалювальний період, коли бюджетне навантаження по платіжках часто стає критичним для більшості населення.
Пілотний проект успішно стартував влітку у міських відділеннях Харкова та Миколаєва, а восени був масштабований у відділеннях Маріуполя, Слов’янська, Житомира, Ужгорода, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Лисичанська, Сєвєродонецька, Полтави, Рівного, Сум, Херсону, Хмельницького, Черкас, Чернівців, Чернігова, Рубіжного.
Загалом у 804 відділеннях поштового зв’язку діє така акція.
|Індекс
|Назва відділення
|Адреса
|46001
|Тернопіль 1
|м.Тернопіль, вул. В’ячеслава Чорновола, 1
|46011
|Тернопіль 11
|м.Тернопіль, вул. Слівенська,15
|46012
|Тернопіль 12
|м.Тернопіль, вул. Золотогірська, 3А
|46013
|Тернопіль 13
|м.Тернопіль, просп. Степана Бандери,96
|46016
|Тернопіль 16
|м.Тернопіль, вул. Морозенка,7
|46018
|Тернопіль 18
|м.Тернопіль, вул. Миру,11
|46002
|Тернопіль 2
|м.Тернопіль, вул. Паркова, 4
|46020
|Тернопіль 20
|м.Тернопіль, вул. Коновальця,8
|46021
|Тернопіль 21
|м.Тернопіль, вул. Грушевського,8
|46022
|Тернопіль 22
|м.Тернопіль, вул. Протасевича,14
|46023
|Тернопіль 23
|м.Тернопіль, бульв. Петлюри,2
|46024
|Тернопіль 24
|м.Тернопіль, просп. Злуки, 45
|46025
|Тернопіль 25
|м.Тернопіль, вул. Руська,35
|46027
|Тернопіль 27
|м.Тернопіль, вул. Просвіти,6
|46003
|Тернопіль 3
|м.Тернопіль, вул. Котляревського, 69
|46004
|Тернопіль 4
|м.Тернопіль, вул. Тарнавського, 36
|46005
|Тернопіль 5
|м.Тернопіль, вул. Микулинецька,106А
|46006
|Тернопіль 6
|м.Тернопіль, вул. Князя Острозького,54
|46008
|Тернопіль 8
|м.Тернопіль, вул. Живова,28
|46009
|Тернопіль 9
|м.Тернопіль, вул. Мазепи,3