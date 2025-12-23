Тернопіль: поступове відновлення водопостачання, першим отримає воду центр міста

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про відновлення водопостачання в місті після масованої ракетної атаки Росії 23 грудня. Внаслідок обстрілу було знеструмлено об’єкти КП «Тернопільводоканал», що призвело до тимчасової відсутності води.

Наразі комунальні служби працюють над підключенням об’єктів до резервних джерел живлення. Міський голова зазначив, що на початковому етапі тиск води може бути знижений, але поступово він відновиться повністю. Спочатку вода надійде в центральну частину міста, а згодом – у спальні мікрорайони.

Вода у будинках з’являтиметься поступово, відповідно до запуску об’єктів після підключення до резервних джерел живлення. Відсутність водопостачання можна компенсувати використанням колонок-качалок та бюветів з питною водою, що працюють на період відключення.

Процес відновлення водопостачання потребує часу через складність обладнання та масштаби відключень. Влада обіцяє оновлення щодо ситуації по мірі її розвитку.