У понад мільйон гривень обійдеться ремонт тротуару, що між 16-тою школою та педуніверситетом

На масиві «Дружба» (від школи №16 до котельні на вул. Просвіти, 9А) триває капітальний ремонт пішохідних доріжок. Yаразі там виконано 70% запланованого обсягу робіт. За сприятливих погодних умов усі роботи планують завершити до Великодня.

На даній ділянці заплановано оновити тротуарне покриття на площі понад тисячу квадратних метрів, – кажуть у міській раді. – Наразі там замінено бордюрний камінь, триває вкладання тротуарної плитки та на завершення робіт заплановано встановити обмежувачі руху. Загалом на ремонт цього тротуару з міського бюджету виділено більше 1 млн. грн.».

До слова, у Тернополі цього року вже відремонтовано тротуари на вул. Лозовецькій, на вул. Новий світ та вул. Глиняна. Тривають роботи на вул. Білецька, вул. Острозького, вул. Танцорова та днями розпочали ремонт пішохідної доріжки на вул. Качали.