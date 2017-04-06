До уваги тернополян: Вимоги щодо керування мопедами та мотоциклами

З настанням потепління на автошляхи області виїдуть двоколісні, триколісні механічні транспортні засоби. Це досить зручний та економний спосіб пересування, такий транспорт користується заслуженим успіхом у автолюбителів, тому кількість їх продовжує збільшуватися. Керування такими транспортними засобами дозволено лише якщо у вас є посвідчення водія відповідної категорії.

«А1» – мопеди, моторолери та інші двоколісні (триколісні) транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт;

«А» – мотоцикли, у тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом 50 куб. сантиметрів і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

«В1» – трицикли, мотоколяски та інші триколісні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів.

Зокрема, підготовка водіїв для керування транспортними засобами категорій А1, А проводиться з числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнули 16-річного віку, а для керування транспортними засобами категорій «В1» – із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнули 18-річного віку. Тим, хто вже має посвідчення водія з більш вищою категорією, наприклад, «В», що дозволяє керувати легковим автомобілем, та мають стаж керування транспортним засобом протягом протягом останнього календарного року -теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху здавати повторно не потрібно – лише практичний – з водіння. А от починаючі водії, які не мають посвідчення для отримання категорії «А, А1, В1» повинні закінчити автошколу та здати і теоретичний і практичний іспит в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388 всі механічні транспортні засоби підлягають державній реєстрації не залежно від об’єму двигуна. З питань реєстрації громадянам необхідно також звернутися до будь-якого сервісного центру МВС. На зареєстрований мототранспорт видається свідоцтво про реєстрацію та державні номерні знаки, які передбачені чинним державним стандартом для цієї категорії транспортних засобів. Адже у відповідності до чинного законодавства керування незареєстрованим в установленому порядку транспортним засобом заборонено.

Тож необхідно дотримуватись вище вказаних вимог щоб уникнути непорозумінь.