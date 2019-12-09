На Тернопільщині під колесами крану загинув чоловік

Нещастя з п’ятдесятидворічним жителем Підволочиського району трапилося 6 грудня.

Чоловік працює кранівником на одній із будівельних фірм офіційно близько шести років. Очевидці кажуть, що потерпілий саме збирався їхати з будови на базу, але щось пішло не так. Він вийшов з транспортного засобу, аби перевірити його. Проте залишив кран на передачі з ключами в замку запалювання.

Коли робітник намагався заглянути під крило, сперся на колесо. В результаті, кран почав котитися і підім’яв під себе чоловіка. Це побачили майстри й викликали швидку.

З больовим шоком та ушкодженням черевної та грудної порожнини потерпілого госпіталізували до лікарні.

Проте врятувати життя чоловікові не вдалося. За кілька годин він помер. Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР відповідно до статті 272 частина 1 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.