У селі на Шумщині точиться боротьба за право оренди землі

Село Радошівка Шумського району належить до числа найбільш занехаяних населених пунктів. Торік вона увійшла до складу Великодедеркальської об’єднаної громади. Не можна сказати, що у селі раптово настали зміни. Радше спостерігаємо болісні потуги керівництва громади хоч якось зрушити ситуацію з мертвої точки.

Найбільше болить місцевому люду проблема обробітку полів. Загальна площа всіх земель колишньої Радошівської сільської ради складає понад 1200 гектарів, у тому числі сільськогосподарського призначення – 975 га. Найбільше землі обробляють ТОВ «Колос Агро Шумськ», ТОВ «Ленд Прайд», ПАП «Колос». Крім того, є 66 га пасовищ загального користування, – розповів працівник відділу Держгеокадастру в Шумському районі Олег Горбовий.

Проте тут не згадані «паї, що залишилися», яких у Радошівці 122,27 га. Їх кількість свідчить, що село хворіє демографічною хворобою – літні люди вимирають, частина молоді тікає з села, їздить на заробітки, є й такі, що деградують, отруюючи своє і без того непросте життя алкоголем.

У той же час у селі нині точиться справжня боротьба за право оренди землі. «Щоб обробляти поля, аграрії підвищують орендну плату, – розповідає в. о. старости Світлана Семенишин. – Якщо торік основний орендодавець виплачував на пай 1,3 тонни зерна та 50 кг цукру, то цьогоріч – вже 1,5 тонни збіжжя. Така конкуренція на руку радошівцям – головне зробити правильний вибір».

…Тривалий час колишня Радошівська сільська рада була на останніх місцях по наповненню бюджету власними доходами. Далися взнаки фінансова скрута, часта зміна сільських голів, чимала частина яких не мала відповідних знань та й бажання поліпшувати загальний стан речей у селі. Але, з іншого боку, що спонукало зіпсувати на водонапірній вежі обладнання? Минулого року під час обстеження напівруїн башти, там виявили втоплений насос, який намагалися вкрасти, аби здати на металобрухт. Цей злочин вчинили місцеві, а не чужинці. І це в той час, коли Радошівка – чи не єдине село на Шумщині, де немає централізованого водопостачання.

«Коли минулого року велася підготовка до створення Великодедеркальської громади, я неодноразово бував у Радошівці. Разом з її жителями дійшли до спільної думки, що першочергово потрібно будувати водогін. За кошти Великодедеркальської сільради виготовили проектно-кошторисну документацію на цей об’єкт, – говорить керівник Великодедеркальської ОТГ Іван Данилюк. – Будівництво, вартість якого визначили в 1 млн 447 тис. грн, буде профінансовано за субвенційні кошти. Однак вони почали надходити лише цієї осені. Роботи ведуться і, сподіваюся, будуть завершені ще цьогоріч».

Проблем у Радошівці, як і в інших селах громади, накопичилося надто багато, тому, за словами керівника громади, їх будуть вирішувати поступово. Вже у нинішньому році прогрейдерували вулицю Загребельну, власними силами жителів села здійснено ямковий ремонт частини вулиці Дружби та під’їзної дороги до Мізюринців. Це стало можливим завдяки об’єднанню зусиль об’єднаної громади та ТОВ «Колос Агро Шумськ». У планах – ямковий ремонт вулиці Вербівка. Якщо сприятиме погода, то найближчим часом завершать ямковий ремонт дороги на Мізюринці. На жаль, у Радошівці, як і в згадуваних Мізюринцях, грошей донедавна не вистачало навіть на зарплати працівникам сільради, тож нині великі сподівання місцеві селяни покладають на об’єднану територіальну громаду.

Володимир ГАВРИЛЮК

Газета “Сільський господар плюс”