З вікна приватного будинку у Тернополі випав півторарічний малюк

Дитина у важкому стані.

13 червня близько обідньої пори до поліцейських надійшло повідомлення про нещастя, що трапилося на території одного приватного домоволодіння у Тернополі. З вікна другого поверху випала дитина.

Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що хлопчик забрався на підвіконня і, обпершись на москітну сітку, випав з вікна. В цей час в будинку були мати і старша дитина.

Зі слів жінки, діти гралися в своїй кімнаті, а вона на декілька хвилин вийшла до спальні. Через якийсь час почула плач дитини на подвір’ї. Коли вибігла, малюка на руках тримав один з майстрів, що проводив ремонтні роботи в їх господарстві. Хлопчика негайно було госпіталізовано і під час обстеження діагностовано розрив внутрішнього органу. Дитину прооперували. Зі слів медиків, стан маленького пацієнта стабільно важкий. Поліцейські закликають батьків подбати про безпечне середовище для дітей у домівках. Пам’ятайте, що відповідальність за життя та здоров’я дітей несете саме ви! Відтак скористайтеся простими порадами, що допоможуть запобігти нещасним випадкам:

– не залишайте дітей на самоті у кімнаті, де відчинене вікно, та змалечку розповідайте їм про можливу небезпеку;

– встановіть замки, фіксатори або блокуючі пристрої, що унеможливлять відкриття вікна дитиною;

– не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не могла залізти на підвіконня;

– не грайтеся з дитиною на підвіконні, не дозволяйте їй сидіти на ньому;

– за можливості, використовуйте спеціальні посилені москітні сітки або замисліться про встановлення захисних ґрат на вікнах.

© Офіційний сайт Національної поліції