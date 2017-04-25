У тернопільській багатоповерхівці спіймали наркомана (фото)

Виклик про те, що на сходовій клітці лежить невідомий чоловік у будинку на вулиці 15 Квітня надійшов патрульним 20 квітня, близько 19-ї години.

«Коли ми приїхали, громадянин спав на підлозі одразу біля сходів, – розповідає патрульна. – У кулаці він затис шприц із залишками невідомої речовини бурого кольору. Поблизу чоловіка лежав відкритий ранець із запакованими шпицами».

Патрульні розбудили громадянина. Він розповів, що вживав наркотичні речовини. Інспектори встановили особу. Ним виявився раніше судимий 24-річний тернополянин. Патрульні поліцейські доставили його до відділку поліції і передали слідчому.