Незабаром у Теребовлі відбудеться теренова гра «Легенда УПА»

Незабаром у Теребовлі традиційно відбудеться обласна теренова гра «Легенда УПА» на знак пам’яті про бій під Лисонею. Цьогоріч гра буде тринадцятою. Про це повідомляють у Теребовлянській районній держадмністрації.

Щороку для участі у тереновій грі на Теребовлянщину з’їжджаються школярі зі всієї області.

Заїзд учаників, за словами організаторів, відбудеться 12 травня. А вже 13-14 травня школярі потраплять у справжню гру: житимуть у наметовому містечку, харчуватимуться у польовій кухні, розпалюватимуть ватру, співатимуть патріотичних пісень та гратимуть різноманітрі ігри.

До слова, цьогоріч «Легенда УПА» пройде поблизу Підгорянського монастиря, завдяки чому учасники заходу зможуть оцінити красу нашого краю сповна. Деякі елементи гри підсилюватиме і недалеке місцезнаходження теребовлянської військової частини.