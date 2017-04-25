10 найкращих фільмів українською для дітей, що пояснюють складні питання просто

Незвичайний проект організував вчитель однієї з рівненських шкіл, намагаючись вирішити проблему браку якісного наочного матеріалу для своїх учнів.

Віталій Шевчук викладає фізику та астрономію. Без якісного наочного матеріалу тут не обійтись, однак ще рік тому науково-популярних фільмів українською мовою в мережі годі було й шукати.

– Так виникла ідея створення україномовного науково-популярного каналу. Російськомовних каналів є досить багато, у тому числі й таких, що є авторами власних роликів, – розповідає педагог.

Український проект стартував з перекладу та озвучення роликів відомих і популярних у світі каналів: MinuteEarth, AsapScience, MinutePhysics, Stated Clearly, TED, TED-Ed, Veritassium та інших. Перші три ролики пан Віталій локалізував разом з дружиною – вдома і у досить спартанських умовах.

– На початку навчального року розповів про ідею своїм учням. Тоді проект отримав назву «Цікава наука», – відзначає Віталій Шевчук. – Проект некомерційний. Відео поширюються на Youtube-каналі проекту згідно принципів Fair Use, що передбачає відсутність монетизації та вказівку на авторів та першоджерела. Згодом плануємо створювати і власний науковий контент для школярів, студентів, учителів та усіх, хто бажає отримувати інформацію про науку українською мовою.

Нині на рахунку проекту 36 перекладених та озвучених або локалізованих відео!

Український контент пропонує найцікавіші відео з тих, що руйнують стереотипи про «нудну науку» та просто пояснюють досить складні наукові питання.

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Джерело: Освіта нова