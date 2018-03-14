У тернопільській бібліотеці дітям відкривають дива Божого світу

Людина, прийшовши в життя, зустрічається з чудовим і неповторним світом, створеним безмежною мудрістю Творця.

Творець з нами завжди – і в будні, і в свята. Він ставить перед нами просте, але дуже відповідальне завдання: не втомлюватися робити добро, дотримуватися істин і примножувати духовні скарби. У час Великого посту слід замислитись над справжнім людським призначенням.

Саме тому 13 березня у міській бібліотеці №4 стартував цикл годин Духовності ” Пізнаю світ, пізнаю себе – пізнаю Бога”. Учні ЗОШ№20 (4-б) мали змогу почути Боже слово з уст священика храму Покрови Пресвятої Богородиці о. Ярослава Шевчука. Добра наука отця наблизила дітей до зустрічі з Богом, зрозумілою і доступною мовою відкрила учням дива Божого світу, дала основи релігійного виховання, – повідомляють на сайті закладу.