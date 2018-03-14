Які дівчатка стали найкращими у Тернопільській школі №5 (фото)
1 березня, у перший день весни, у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов школі відбулося свято краси «Міні-Міс школи». У конкурсі взяли участь 14 неймовірних красунь – учениці 2-6-их класів. Дівчата повинні були показати свій талант, підготувати візитну картку, продемонструвати винахідливість, кмітливість, а також вміння робити зачіски. Переможцями стали:
- Міні-міс школи – Полотнянко Наталія (5-А клас)
- І віце-міні-міс школи – Банах Софія (2-А клас)
- ІІ віце-міні-міс школи – Гаджерига Аліна (5-А клас)
- ІІI віце-міні-міс школи – Рудницька Анастасія (6-В клас)
- Міс Елегантність – Верещак Яна (6-В клас)
- Міс Модель – Бабелюк Аліна (4-Б клас)
- Міс Творчість – Привроцька Анастасія (6-А клас)
- Міс Грація – Хоменко Аліна (6-В клас)
- Міс Талант – Богай Анастасія (4-А клас)
- Міс Усмішка – Гаврилюк Яна (4-Б клас)
- Міс Загадковість – Федірко Юля (4-А клас)
- Міс Інтелект – Джиджора Єлизавета (4-Б клас)
- Міс Оригінальність – Ріпка Анастасія (5-А клас)
- Міс Артистичність – Нестеренко Софія (4-А клас)
- Міс Вишуканість – Касіян Софія (5-А клас)
- Міс Чарівність – Пастернак Анна Марія (4-А клас)
За інф. сайту школи