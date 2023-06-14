У Тернопільській дитячій лікарні діє школа «Молодої мами»

У Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні

діє школа «Молодої мами», спеціалісти проводитиму лекції для матусь – БЕЗКОШТОВНО!

Чекаємо на Вас:



✅22 червня

13:00 год.

Тема: «Догляд за новонародженою дитиною. Грудне вигодовування.»

✅29 ЧЕРВНЯ

13:00 год.

Зустріч з дитячим ортопедом.

Тема: «Профілактичні поради»

Зустріч з педіатром.

Тема: «Як спланувати режим дня малюка»

Вул.Федьковича, 16. Конференц зал

2 поверх

📲www.tmdkl.te.ua

📲+380670000774

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