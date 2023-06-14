У Тернопільській дитячій лікарні діє школа «Молодої мами»
У Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні
діє школа «Молодої мами», спеціалісти проводитиму лекції для матусь – БЕЗКОШТОВНО!
Чекаємо на Вас:
✅22 червня
13:00 год.
Тема: «Догляд за новонародженою дитиною. Грудне вигодовування.»
✅29 ЧЕРВНЯ
13:00 год.
Зустріч з дитячим ортопедом.
Тема: «Профілактичні поради»
Зустріч з педіатром.
Тема: «Як спланувати режим дня малюка»
Вул.Федьковича, 16. Конференц зал
2 поверх
📲www.tmdkl.te.ua
📲+380670000774