16:19 | 14.06.2023
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Новини Тернополя 

На тернопільських пляжах можна купатися

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Перед  початком сезону 2023 у Тернополі, 5 червня, здійснено відбір взірців води у місцях рекреації, зокрема:

– район «Циганка» на тернопільському ставі;
– «Нептун» у парку «Сопільче».

За результатами досліджень, вказані зразки води відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Спеціалісти Держпродспоживслужби рекомендують дотримуватись таких правил особистої безпеки при купанні у відкритих водоймах:
– не заходити у воду, якщо є порізи чи подряпини на тілі;
– не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, носа, очей;
– після купання приймати душ.

 

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