На тернопільських пляжах можна купатися
Перед початком сезону 2023 у Тернополі, 5 червня, здійснено відбір взірців води у місцях рекреації, зокрема:
– район «Циганка» на тернопільському ставі;
– «Нептун» у парку «Сопільче».
За результатами досліджень, вказані зразки води відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
Спеціалісти Держпродспоживслужби рекомендують дотримуватись таких правил особистої безпеки при купанні у відкритих водоймах:
– не заходити у воду, якщо є порізи чи подряпини на тілі;
– не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, носа, очей;
– після купання приймати душ.