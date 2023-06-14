На тернопільських пляжах можна купатися

Перед початком сезону 2023 у Тернополі, 5 червня, здійснено відбір взірців води у місцях рекреації, зокрема:

– район «Циганка» на тернопільському ставі;

– «Нептун» у парку «Сопільче».

За результатами досліджень, вказані зразки води відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Спеціалісти Держпродспоживслужби рекомендують дотримуватись таких правил особистої безпеки при купанні у відкритих водоймах:

– не заходити у воду, якщо є порізи чи подряпини на тілі;

– не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, носа, очей;

– після купання приймати душ.