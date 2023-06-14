Тернопільський спортклуб займався виготовленням «липових» довідок для чоловіків

Учасники угруповання виготовляли «липові» довідки, які давали підставити безперешкодно перетнути кордон. Організатору та двом учасникам угруповання повідомлено про підозру, одного вже відправленого до СІЗО, стосовно організатора та спільника – триває розгляд про обрання їм запобіжних заходів.

Організував злочинну схему виїзду чоловіків призовного віку 27-річний приватний підприємець та залучив кількох місцевих мешканців. Ділки за 3000 доларів США виготовляли необхідні довідки – ВЛК, МСЕК тощо, які надалі давали можливість безперешкодно перетинати державний кордон. Замовлення надходили від «клієнтів» на електронну адресу ділків, на яку вони і надсилали свої дані та копії документів. Через тиждень отримували повідомлення із зазначенням дати та місця видачі пакету документів.

«Липові» документи ухилянти отримували у так званому «бекофісі», що знаходився в одному зі спортивних клубів Тернополя. У клубі проводилися і всі розрахунки.

9 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення спільно з департаментом контррозвідки СБУ знешкодили діяльність угруповання. Одного з його учасників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця затримання правоохоронці вилучили 6000 доларів США та виготовлені документи для двох осіб.

Окрім того, за місцями мешкання фігурантів та так званому «бекофісі» провели санкціоновані обшуки. Вилучили пусті та заповнені довідки й бланки, тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, печатки, штампи, зокрема і їх відтиски, різних медзакладів та лікарів, комп’ютерну техніку, телефони, «чорнові» записи, зброю, два автомобілі.

Наразі трьом особам – організатору та двом учасникам угруповання – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За клопотанням Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону одному з підозрюваних суд обрав запобіжних захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 100 тисяч гривень застави. Розгляд клопотання стосовно обрання запобіжного заходу організатору та спільнику – триває.

За результатами проведення ряду досліджень та процесуальних заходів дії підозрюваних можуть бути додатково кваліфіковані за статтями 190 (шахрайство) та 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.





