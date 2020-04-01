У Тернопільській лікарні вже 6 дітей хворих на COVID-19

СТАНОМ НА 1 КВІТНЯ 10:00 В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ – 10 ВИПАДКІВ COVID-19, СЕРЕД ХВОРИХ – 6 ДІТЕЙ. Про це повідомляє директор Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Андрій Артимович.

В інфекційному відділені дитячої лікарні перебувають – 2 дитини хворих на COVID-19 та їх тато, у якого також підтвердили коронавірус.

Також в інфекційному відділенні перебуває дитина та її мама з підтвердженим COVID-19.

Ще двоє дітей та їх мама, хворих на COVID-19 перебувають у інфекційному відділенні.

Також в лікарні проходить лікування дитина та її мама. У них підтвердили COVID-19.