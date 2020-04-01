Ці сумочки для особливих випадків. А радше, для особливого настрою. Такого, знаєте, ретронастрою.

Вінтажні мініатюрні сумочки Тетяни Головацької з Лисівців Заліщицького району витончені, елегантного дизайну.

Для них використовує екошкіру, оксамит, велюр, оздоблює мереживом, бісером і ручною вишивкою. Головний елемент сумочок — фермуар, так називають перехресну застібку, котра створює вінтажний настрій та довершує оригінальний образ.

Колись пані Тетяна побачила такий рукотвір в Інтернеті й вирішила пошити собі. Для того, аби здійснити мрію, навчилася основ шиття, крою та дизайну. Тепер пошиття стало звичайною справою, і все ж, каже, ці вироби не прості у виконанні — потребують неабиякої точності й уваги до деталей. До речі, найбільша складність власне із застібкою — її треба пришити дуже акуратно, а зробити це не так легко.

Про особливості створення сумочок я й поспілкувалася із майстринею.

— Чим вам подобається вінтажний стиль?

— Він вишуканий та делікатний. Вироби, створені у ньому, вдало поєднують елементи, характерні для минулого століття з сучасними тенденціями моди.

— Чому вирішили зайнятись саме виготовленням сумочок?

— Цей аксесуар завжди приваблював мене. Правильно підібрана сумочка вдало доповнює образ, створює особливий настрій.

Кожна моя сумочка виняткова. Дуже особливими були перші вироби. Не знала, чи будуть вони когось цікавити. Проте багатьом дівчатам сподобались мої вироби й сумочки отримали нових власниць.

Дизайн своїх виробів продумую сама, враховуючи модні тенденції. Завжди цікаво, яким вийде виріб, адже творячи, нерідко відходжу від задуму, доповнюючи його різними елементами.

Коли сумочки вдаються красивими й ними захоплююся, це дає мені натхнення й стимулює творити ще красивіші та витонченіші речі.

— Розкажіть про тканини, з якими працюєте. Які потребують особливого підходу? З якими подобається працювати найбільше?

— Я використовую різні матеріали: велюр, оксамит, екошкіру, бавовну, шерсть, люрекс. Головне, щоби тканина була міцна, витривала, зносостійка, бо від цього залежить якість сумочок.

З тканинами працюється по-різному. Особливого підходу потребує екошкіра — з нею треба бути дуже уважною. Найбільше мені подобаються оксамит і велюр — це мої фаворити, бо вони дуже приємні на дотик і мають розкішний вигляд.

Люблю декорувати сумочки вишивкою. Найоригінальнішою вишивкою наразі є троянда, вишита бісером. Планую оздоблювати свої вироби різними видами вишивок.

— Ваші сумочки невеличкі. Як підбираєте їхній розмір?

— Їх розміри залежать від розміру фермуару. Надаю перевагу середнім сумочкам — не надто великим й не надто маленьким.

— Розкажіть про улюблену модель сумочок

— Улюблена модель сумочки, напевно, квадратна, бо вона дуже зручна та практична. Хоча й інші також дуже подобаються — приміром, півкруглі, з вигнутим фермуаром.

— А чи берете свої рукотвори на події?

— Так, звісно, адже вони мені дуже подобаються. Загалом ця справа приносить мені велике задоволення та натхнення.

Інна Шиторенко.

Фото надані Тетяною Головацькою.