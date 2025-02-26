У Тернопільській області через грип і COVID-19 школи масово переходять на дистанційне навчання

Внаслідок зростання рівня захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 у Тернопільській області частину шкіл перевели на дистанційне навчання. За останній тиждень окремі класи перейшли на онлайн-формат у 22 навчальних закладах, а ще 13 шкіл повністю закрили. Серед них – навчальні заклади у Заліщицькій, Бережанській, Почаївській, Лопушненській, Зборівській, Золотниківській, Великоберезовицькій, Лановецькій та Збаразькій громадах.

Станом на 25 лютого дистанційно продовжують навчатися окремі класи ще у 8 школах, а 2 заклади повністю закриті у Збаразькій та Більче-Золотецькій громадах.

За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, епідемічна ситуація залишається нестійкою – рівень захворюваності на грип і ГРВІ перевищує середній показник на 30,9%. В області циркулюють віруси грипу В, аденовірус, риновірус, SARS-CoV-2 та інші.

Фахівці продовжують моніторити ситуацію та впроваджувати профілактичні заходи в навчальних закладах. Особливу увагу приділяють вакцинації – станом на лютий щеплено 4265 осіб із груп ризику.

Влада закликає мешканців області дотримуватися профілактичних заходів, берегти здоров’я та вчасно вакцинуватися.