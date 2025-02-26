16:58 | 26.02.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі поліцейські допомогли дівчинці, яка втекла з дому

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Учора близько 20:30 до наряду реагування Управління поліції охорони в Тернопільській області, який перебував в одному з охоронюваних закладів торгівлі, підійшла дівчинка й попросила затриматися на кілька хвилин та приглянути за її речами – пакетом і наплічником.

🔸 Поліцейські охорони запідозрили, що дитина могла втекти з дому, зав’язали з нею розмову – і вже за кілька хвилин дівчинка підтвердила їхні здогади. Вона вже раніше втікала з дому.
🔹 Довідавшись, що в неї непрості стосунки з матір’ю та бабусею, правоохоронці поцікавилися, чи на спецлінію «102» не надходило звернення від рідних. З’ясувалося, що на момент виявлення дитини – ні, але повідомлення про зникнення було напередодні.
🔸 Поліцейські охорони зателефонували матері дівчинки й повідомили, що везуть дитину додому. Дорогою поспілкувалися з малолітньою пасажиркою, а вдома – з її матір’ю та бабусею.

📌 Будьмо уважними до близьких людей, бережімо своїх дітей і одне одного. Пам’ятаймо, що поліція охорони завжди поруч і цілодобово на зв’язку за номером 9899.

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