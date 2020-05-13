У тернопільському виші вирішили безкоштовно «підтягнути» випускників шкіл до складання ЗНО

Хорошу ініціативу започаткували у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка. Там хочуть допомогти майбутнім абітурієнтам добре скласти майбутнє ЗНО.

Так з’явився ЗНО марафон від ТНПУ «Перезавантаження-2020». Долучитися до нього можуть усі бажаючі, адже він абсолютно безкоштовний.

Так, кожного тижня у вівторок, четвер та суботу співробітники ТНПУ допомагатимуть усім охочим готуватимемось до ЗНО. Програми занять передбачають: вправи, ребуси, тестові завдання для повторення та багато цікавого і корисного на офіційній сторінці ТНПУ в «Instagram» @tnpu.official

Як повідомляють ініціатори марафону знань, навчання тут проходить без попередньої реєстрації, без будь-якої оплати і все, що потрібно — лише гарний настрій та бажання вчитися.

Отож, пропонуємо вашій увазі програму ЗНО марафону від ТНПУ «Перезавантаження-2020»:

Українська мова – щовівторка о 15:00

Історії України – щочетверга о 15: 00

Третій предмет – щосуботи о 15: 00. Його ви обиратимете самі кожного тижня, проголосувавши в сторіс на сторінці @tnpu.official в «Instagram». Долучайтесь та «підтягуйте» свої знання перед складанням основних навчальних дисциплін із ЗНО.

Тернополяни