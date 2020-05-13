Ірина Микичак: «Тернопільська університетська лікарня» в сучасних українських умовах відповідає міжнародним стандартам

Нещодавно призначений Урядом заступник Міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак здійснила робочий візит у КНП «Тернопільська університетська лікарня» ТОР. Вона оцінила висококваліфіковану медичну допомогу та широкий спектр медичних послуг медзакладу та відповідність університетської клініки в сучасних українських умовах міжнародним стандартам. Про це повідомляють у медичному закладі.

Спільно зі головою ОДА Володимиром Трушем, заступником голови Олегом Валовим, начальником УОЗ Володимиром Богайчуком та головним лікарем Василем Бліхарем, Ірина Микичак оглянула «Тернопільську університетську лікарню», зокрема: приймальне відділення; відділення анестезіології та інтенсивної терапії, яке очолює завідувач лікар-анестезіолог вищої категорії, головний експерт- анестезіолог УОЗ Олег Ємяшев; ортопедично-травматологічне відділення, яке очолює завідувач, лікар вищої категорії та викладач міжнародної асоціації AOTrauma Сергій Гаріян; кардіологічне відділення і палати інтенсивної терапії, яке очолює завідувач, лікар вищої категорії, головний експерт- кардіолог УОЗ Наталія Вівчар; нефрологічне відділення, яке очолює завідувач лікар-нефролог вищої категорії, головний експерт- нефролог УОЗ Галина Симко.

Впродовж відвідин медзакладу керівництвом МОЗ, ОДА та УОЗ йшлося про надання медичної допомоги в «Тернопільській університетській лікарні» в умовах епідситуації та трансформації медичної системи загалом.

Оглянуто також і 4 корпус КНП «Тернопільська університетська лікарня» ТОР.

Адже КНП «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради є в списку серед 240 закладів, які, власне, були визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Зазначено, що наразі «Тернопільська університетська лікарня» не приймає хворих на коронавірус. Однак, зважаючи на складність епідситуації в області, ця необхідність буде актуалізовано на вимогу часу і обставин.

Власне, 4 корпус КНП «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради є серед лікарень першої хвилі госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

До слова, список цих лікарень буде збільшуватись у разі необхідності. Відповідні заклади охорони здоров’я відібрані і схвалені очільниками областей, регіональними департаментами охорони здоров’я, рекомендовані НСЗУ спільно з МОЗ. Вимоги щодо формування мережі цих закладів затверджено розпорядженням Віктора Ляшко, Головного державного санітарного лікаря України №7 ще від 27.03.2020 року.

Загалом, тут палати мають зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Передбачено наявність окремого резерву лікарських засобів, і розгортання у випадку поступлення пацієнтів, хворих на коронавірус, окремих сестринських цілодобових постів. Є окремі операційні зі забезпеченням їх медичними засобами та обладнанням.

– На сьогодні жодних підстав в області немає для того, щоб стверджувати, що не вистачає ліжок, або лікарні не приймають хворих на коронавірусну хворобу – додав наприкінці відвідин обласної лікарні голова ОДА Володимир Труш. – Ситуація контролюється щоденно, завантаженість хворими на коронавірус в області в межах 10-12%.

Ірина Микичак висловила вдячність як і медикам університетської клініки, так і всім тернопільським pа налагоджену працю та, насамперед, координацію дій в епідчас на Тернопільщині.

– І це не голослівно, адже на кону – боротьба з COVID-19 і область одна з перших в кількості одужавших хворих на коронавірус – відзначила вона.

Світлана Гуменна